馬主讓馬匹換騎師出賽，可謂司空見慣，而且不乏取得成功的例子。

已一段時間無贏馬的「有餘」系馬主范氏家族，安排旗下全數賽駒出師這次（23日）遮打盃賽馬日，同時為牠們一併換上與上仗不同的騎師，決心求變永勝。

范家養馬多時，近年一直支持方嘉柏馬房，季內暫以「時時有餘」贏過一場頭馬，惟已是去年10月尾之事，距今超過半年。

「時時有餘」另曾於去年底在G1香港瓶夥拍莫雷拉跑第三，取得來港後暫時最高成就。

這匹五歲新西蘭自購馬上賽角逐皇太后盃，在潘頓胯下跑第八，表現未如理想。

如今出師同跑2400米的第八場遮打盃，幕後重召雷神操刀，人馬過去合作三戰冠亞季各一，合拍性可見一斑，對「時時有餘」爭取首次分級賽勝利帶來幫助。

至於第三場四班1200米「日日有餘」，上仗初配莫雷拉即首度上名跑第三。

如今班次及途程不變，報名有用王牌，鞍上人換了何澤堯，仍排內檔（5檔）起步無異於「時時有餘」，料有一定作為。

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