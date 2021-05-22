今日（22日）澳門六場草地日賽，頭馬由有份上陣的最高排名五位騎師瓜分，最威為恩利克出四場即起孖，而騎師首位高君濤則將連贏日數增至六日。

頭場限齡賽1200米雖然僅得七駒列陣，不過鬥得激烈而且發生研訊及抗議事件，恩利克策王君適訓練的「譜錄」被捧成大熱門，在沿途放領下力拒李家輝高君濤組合的「多臣」險勝。

不過賽後董事研訊兩駒末段可能發生的干擾事件之餘，高君濤亦提出抗議頭馬資格，最後裁定不成立，前駒幸保不足兩倍大熱Win。

恩利克其後鼓其餘勇，於第四場策賀蘭杜夫馬房「帝皇雄鷹」後來居上取勝，為今日少數能夠後上取勝的頭馬，騎者宣告起孖。

第二場五六班1800米，於頭場抗議頭馬資格不成的高君濤，今場終成為贏家，策史偉恩馬房「婦好將軍」力拒「臻摯誠」險勝。

高君濤為馬匹打開勝門之餘，自己亦締造連贏六個賽日佳績。

除高君濤之外，另一位連勝紀錄最長的騎師為目前在騎師榜第三位的日籍田中正一。

此子成為昨日唯一出足六場的騎師，於第五場五六班1800米賽事，策騎梁國浩馬房「濠爽」突圍，將個人連勝紀錄增至三個賽馬日。

此外，第三場三四班1500米，兩匹四歲馬「浩勝駿皇」及「伯樂汪洋」由頭鬥到尾之下包辦連贏，成功搶分，對於爭取打吡入場券有幫助。

今屆澳門打吡大賽（一級賽1800米）已編於7月25日（星期日）上演，總獎金為230萬港元，頭馬可獲115萬元，截止報名時間為7月14日（星期三）。

於澳門打吡預賽（三級賽1500米）跑獲頭馬，以及澳門堅尼大賽（一級賽1500米）首次名馬匹，均可直接入選澳門打吡。

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