非洲毛里裘斯戰神馬場在上周六（15日）新馬季開鑼日，發生一宗涉及人命傷亡的嚴重墮馬意外。

事件導致兩位資深騎師祖格拉及B伍活，分別傷重不治及左手脫臼。

B伍活翌日（16日）出院趕往出席祖格拉的喪禮，向對方致以最後敬意。

憶起當時墮馬倒地情景，B伍活自言死過翻生。

他說：「真是一場恐怖的意外，我還記得一切。」

「前面的馬匹跳過路段的時候，我的馬也跟着那樣做，那個時候在我身後的祖格拉便開始切入。」

「場上步速放慢後，空位沒有了，他的馬就踏到我的馬匹之後蹄，我們都跌倒地上。」

「一切發生得太快，我只記得跌下來後，我往祖格拉的方向看過去。」

「他一動也不動，我則很痛，只好躺着，直至救護車來到為止。」

「我的左手肘脫臼，現在還能坐在這裏說話，我覺得自己很幸運。」

對於自己未來情況，他續道：「我把我的掃描結果發給新加坡的醫生看。」

「如果他們說不用動手術，我就休息一下，希望可以盡快康復。」

「可是如果需要動手術，即使那裏（新加坡）可以做，惟我還得考慮冗長的隔離檢疫期。」

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