下周三（26日）谷草跑九場夜馬，郭能、史卓豐、波健士及見習騎師周俊樂統統停賽缺陣。

第二班1650米：「喜駿駒」上場配波健士跑第六名，今次騎者停賽，因此重配贏馬功臣潘頓。

第三班1200米： 「財駿」上場在潘頓胯下贏四班賽，今次升上第三班，騎者造不到磅，改由田泰安接手，潘頓則策騎同場「宜春輝煌」。

第三班1650米：「嘉應精彩」近兩戰均配郭能，今場回配上季贏馬組合潘頓。

第四班1200米（第一組）：「領航大帝」出道四戰均配薛恩，今場轉由莫雷拉策騎。

第四班1200米（第二組）：「冰雪奇遇」上次初出配郭能跑第六，今仗轉投方廐初出由薛恩接手。

第五班1200米（第一組）：「電子寶貝」上賽配何澤堯跑第十，今仗改由潘頓策騎。

第五班1200米（第二組）：「首飾傳奇」上仗在波健士胯下跑梗頸四，他下周起停賽，馬兒帥權重新落入莫雷拉之手。

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