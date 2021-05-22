資深馬主霍玉堂剛周日（16日）有名下新馬「八仟師」（羅廐）初出即大勝對手，賽後被加13分，實力得到官方認證。

雖然霍生有匹咁厲害嘅新寵，但佢都冇忘記舊愛同由羅廐訓練的「弛曜風」。

呢隻馬已差唔多有兩年未贏過，不過霍生依然未有放棄佢嘅念頭，始終五歲嘅「弛曜風」仍值壯年。

其評分亦已由歷史高位93分，減至現時71分，形勢必然有利。

上仗跑田草1200米後追得第四，走勢見好，狀態顯然不錯。

今次「弛曜風」被安排再跑同程，續由何澤堯壓陣，下周二（25日）係佢31歲生日，相信佢都想贏馬迎接，兼且可以幫埋馬主再贏沙田日馬。

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