跑馬地馬場今晨（22日）完成八組試閘，當中大部份出試馬均是今季進口的E系列年輕賽駒，練馬師盡量讓牠們提升狀態，以爭取在餘下時間出賽。

《蘋果》晨操專家積奇認為第三組「真感」、第七組「怪獸奇兵」及第八組「團結必勝」，屬今早眾多E系列質新馬中表現較搶眼分子，值得長線跟進。

其中，希斯馬房兩歲小雄馬「團結必勝」雖然起步稍慢，但隨後很快已跟上主馬羣，直路在鞍上人史卓豐按實下，最終仍能跑獲亞軍，其進度相當不俗。

此駒已於5月2日出道在田草1000米新馬賽跑第六，暫時未有首次評分。

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