韋達馬房「志在四方」將出戰周日（23日）田草第七場三班1400米，屆時將由應屆冠軍騎師潘頓主轡，亦是他自前年6月23日賽後以來，再度夥拍此駒參賽。

此駒當年由潘頓初次策騎，時為19年4月28日仍由摩廐（已結業）訓練，因直路取位問題而敗走，事後曾遭馬迷批評，惟翌仗（19年5月18日）潘頓仍獲帥權，結果順利補中。

其後人馬於19年6月23日再合作出戰，結果落敗而回。

事隔兩年，今次乃「志在四方」轉到韋廐後，潘頓首次為馬匹主轡，看來有心想為此馬打破超過一年半的頭馬荒。

查看數據，由前季至今韋達與潘頓合作共21次，合共取得1冠9亞，上名率接近一半。

季初他們憑「天作之合」破天荒聯手贏馬成為一時佳話，如今這兩位冠軍級人馬以「志在四方」再度並肩作戰，說不定又可攜手進入凱旋門。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199