莫雷拉趁潘頓剛周三（19日）臨場因傷退下火線，單晚豪奪五Win，進一步帶甩後者，現時二人已相差18場頭馬。

今次（23日）田草日賽，雷神繼續騎足各場，包括在第二場五班1400米接手葉楚航馬房「得賞」。

此駒現時評31分，較上季在潘頓胯下贏馬時少兩分，計死數一定有利。

「得賞」前仗（總場次576）跑同班同程得季軍，頭馬「神期大帝」翌仗轉戰第四班仍入Q，亞軍「功夫茶」再出更補中，足夠確認該場賽事水準值五班頂甚至更高水平。

這匹六歲馬最近在莫雷拉胯下連續快操三課，誠意十足，陣上只要直路取位順利，大有機會打開今季勝門。

同日第十場四班1400米，羅富全馬房「皇龍福將」出道次仗便贏馬交代，本身質素肯定不差。

上仗增程初跑1400米即入Q，以一匹作戰經驗不多的三歲馬來說，難度不低，進一步確認本身實力相當。

上賽跑總場次601同班同程，頭馬「獨角寶寶」再出落敗仍有第二，表現持續向好。

同場季軍「二雋」、殿軍「進優自在」、第九名「活力爵士」及第11名「秒秒精彩」翌仗全部跑入三甲，直接反映該場「皇龍福將」跑第二，可謂貨真價實。

「皇龍福將」今仗續由潘頓執韁，賽前還試大閘作最後準備，擺明車馬出擊求補中，排2檔出閘亦好跑，值得追捧。

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