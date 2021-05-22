綽號「逆流大叔」的郭能早前因研訊時的行為問題為判罰停牌至季終，其後他上訴得直獲減刑一半，至5月30日沙田日賽即可恢復上陣。

復出在即，郭能近期頻頻露面晨課，並已重新出席沙田試閘，周二（18日）及周五（21日）泥閘他分別策騎「狀元及第」（東廐）及「馬主星輝」（沈廐）出試。

今晨（22日）在跑馬地馬場舉行八組試閘，郭能獲得不少支持，分別夥拍「電路三號」（東廐）、「神舟時代」（丁廐）、「真感」（高廐）、「睡眠攻略」（時廐）及「龍騰飛翔」（葉廐）出試第一、二、三、四及六組閘。

郭能今晨頻頻與練馬師傾談，其間騎者動作多多，狀甚緊張。

另外，雖然郭能並沒有出試蘇保羅馬房賽駒，不過兩人以往合作愉快，今晨兩人有交談鏡頭，日後或有不少合作機會。

另外，莫雷拉在冠軍賽馬日（4月25日）夥拍「幸福笑容」獲得冠軍一哩賽亞軍後，騎者與幕後似乎有加強合作的跡象。

今晨谷閘，莫雷拉夥拍兩匹「幸福」系賽駒「幸福人民」及「幸福至上」出試頭兩組試閘，且看騎者日後能否夥拍此系馬揚威凱旋門。

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