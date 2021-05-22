今午（22日）澳洲舉行2000米一級賽東奔盃，為新西蘭馬后「旋律美人」的告別之戰，此駒隨後將會成為配種馬。

大熱門為新勝二級賽賀連特錦標盟主「品德高尚」，這匹2019年香港一哩錦標參賽馬自從今年改赴澳洲參賽後，表現續有進展，近兩戰級際賽名次非冠即亞。

然而「龍子爵」鞍上人薄奇能卻對「品德高尚」被捧成大熱門感到難以理解，皆因他認為前駒上仗所贏的對手較弱，實力未有足夠證明。

結果「品德高尚」以行動反擊薄奇能的質疑，這匹六歲馬在麥道朗胯下沿途居放頭馬「布蘭登堡」外側，在直路早早出頭，最終輕鬆大勝而回，本身初嚐一級賽冠軍滋味。

至於「旋律美人」臨場票數相當冷落，最終三甲不入，以14項一級賽冠軍的身份，與同場對手、三項G1盟主「保濕器」攜手告別綠茵場。

東奔盃第二至四名順序為「口甜舌滑」、「布蘭登堡」及「一塵不染」。

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