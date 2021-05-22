兩大冠軍級騎師潘頓及莫雷拉分別曾經單季七勝及六勝一級賽，相關季度分別為18至19年及14至15年。

未做過冠軍的何澤堯隨住本身近年賽績不斷冒升，尤其是接二連三地勝出分級賽，已被歸納為土生國際級騎師，替華人爭光不少。

何澤堯目前30歲，下周二（25日）則滿31歲，本身季內已五勝一級賽，包括香港一哩錦標、董事盃、香港金盃、冠軍一哩賽及女皇盃，戰績非上述兩大冠軍級可比。

明午（23日）田草第八場跑三冠大賽尾關遮打盃，何澤堯夥拍呂健威馬房長途良駒「龍鼓飛揚」，力爭季內第六次一級賽勝利，以追平雷神紀錄。

他受訪時頗有信心地說：「我在周日會竭盡全力爭勝，『龍鼓飛揚』勝算甚高，牠現時狀態大勇。」

「我最近曾策騎牠在草地跑道進行操練，亦曾策騎牠在全天候（泥地）跑道進行快操，牠給我的感覺很好。」

「牠周日排檔甚佳（3檔），我認為牠極具爭勝機會。」

「2400米途程對牠來說絕對不成問題，牠在直路上可望發揮強勁的加速力，以凌厲的走勢爭勝。」

「我認為牠極具競爭力。」

洋名Vincent的何澤堯季內已有49Win，領先本地騎師成績表已一段時間，大有機會連續第三年勝出告東尼獎。

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