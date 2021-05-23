第二場賽事雖然不涉及特別彩池，但揀馬未必因此較為容易。

今次（23日）沙田日馬賽事，第二場編跑第五班1400米，如信騎師可揀潘頓的「天意」（蘇廐）作為投注扶手棍。

須知他踏入5月份除上次（19日）賽事在第二場無座騎外，其餘五次出賽同一場次，交出三冠一亞一季全上名。

剛周三（19日）谷草夜馬，潘頓因傷跑罷頭場退下火線，因而未能策騎第七場同主馬「箭意」（蘇廐）上陣。

結果該駒易配波健士大熱倒灶，潘頓如今主轡「天意」出賽田草大賽日，有機會替馬主冼雅恩勝回一仗。

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