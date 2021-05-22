馬會今午（22日）轉播九場新加坡日賽來港受注，當中尾兩場等同當地最後兩場，結果皆由女性從業員勝出頭馬，變成臨尾連開兩場女將獨贏。

其中，重頭戲1600米克蘭芝一哩賽在尾二場次上演，並由香港落飛冷馬「部長」夥拍獅城前冠軍見習騎師海理奪冠，其練馬師來自新西蘭的羅瑾夫人亦告取得於星洲從練最高成就。

由皇權集團（英超李斯特城班主）轄下皇權馬房持有的五歲馬「部長」，在菲特文於克蘭芝馬場散倉後轉由羅瑾夫人訓練，本身之前曾在去年底新加坡金盃一級賽入Q，卡士不弱。

今仗角逐同屬一級賽的克蘭芝一哩賽，「部長」跑法是留前鬥後，入直路後仍處後疊，最後100多米卻從外疊發力逢馬過馬，氣走臨尾一度走甩的亞軍「林家閃耀」，贏大賽兼錄得本身轉廐後首捷。

尾場跑草地1400米三班賽，已婚27歲女見習騎師蕭寶慧策騎霍卡馬房熱門「精明命令」， 末段沿內欄後上一攻而破，食出本年度克蘭芝一哩賽日尾糊。

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