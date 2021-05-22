沙田馬場周日（23日）將上演季度最後一項一級賽遮打盃，韋達到時將以應屆打吡亞軍「將王」，首度以練馬師身份參與其中。

出身騎師的他當年曾三度攻下遮打盃，如果今次以練馬師身份重奪桂冠，將成馬圈一時佳話。

除「將王」外，韋達周日亦以強陣配合出擊，整次賽事共有八駒參戰。

其中，「當家猴王」將會出戰第四場沙田銀瓶，有力爭取佳績，至於列陣第十場四班1400米的「贏盡天下」，亦為韋廐頭馬希望，值得馬迷捧Win。

「贏盡天下」為四歲愛爾蘭自購新馬，上仗初出角逐同班同程成為76倍大冷門，沿途走三疊蝕腳程甚多，而且直路初亦一度未能望空。

此駒當時跑至末段在新騎師班德禮力策下，交出良好反應，最後跑獲一席季軍。

該仗頭馬「勝賢」再出幾乎在第三班連捷，殿軍「都市神話」季內更已兩捷，以「贏盡天下」當時狀態未十足而言，其演出已很不俗。

賽後接受積極打磨，先後進行了六課快跳，其中四課皆由韋達經手，重視有加。

今次打王牌續配班德禮，他季內與韋達合作暫九戰，取得一冠一亞兩季，後者也樂於繼續支持。

「贏盡天下」今場排1檔起步十分好跑，韋達季初已替同主馬「天作之合」開齋，如今可替幕後勝出前駒，以進一步鞏固雙方合作。

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