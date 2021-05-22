雌馬三冠次關日本橡樹大賽將於明天（23日）在東京競馬場舉行，賽事焦點當屬不敗白毛女王Sodashi力爭繼去年「謀勇兼備」後，成為第二匹不敗三冠馬后。

日本橡樹大賽（2400米）日前已進行排位抽籤，Sodashi將會排第11檔起步，鞍上人是吉田隼人。

據當地媒體報道，雖然Sodashi兩線血統未有足夠長力驗證，不過練馬師須貝尚介及騎師吉田隼人透露，此駒將會嘗試初次採用放頭策略。

據愁騎練均認為Sodashi是一匹大步馬，放頭對牠而言並非難以應付，且看這匹白毛名雌能否再下一城。

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