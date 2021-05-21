蔡約翰馬房周日（23日）派出不少惡馬列陣，其中最受馬迷注目，要數第四場G3沙田銀瓶1200米「速遞奇兵」。

「速遞奇兵」今季出道暫四戰全勝，周日初次挑戰級際賽，蔡約翰希望馬兒能遇強越強。

蔡約翰受訪時說：「『速遞奇兵』只跑了四仗便挑戰級際賽，可能有點過快。」

「然而牠在第二班負重磅，而今次跑三級賽負輕磅，這對於一匹質新馬來說，負輕磅未嘗不是好事。」

「『速遞奇兵』出道首三戰均一放到底，上場則後追贏馬，牠在不斷學習及進步之中，今場將是牠今季最後一戰。」

「『速遞奇兵』學習快速，至今四戰進步很大，牠給予我的感覺，具有兩匹（曾由我訓練的）短途良駒『爭分奪秒』及『紅衣醒神』（均已退役）之影子。」

「只要 『速遞奇兵』保持進度，來季健康良好，牠可望在本港短途大賽大展拳腳。」

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