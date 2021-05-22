星期日（23日）跑11場沙田草地日馬，重頭戲是第八場G1遮打盃2400米。

雖然準馬王「金鎗六十」避戰，但其廐侶「龍鼓飛揚」上仗在女皇盃表現不太差，與上屆馬王「時時精綵」同場平磅作賽拍住過終點，有望為呂廐贏出這項重要錦標。

「龍鼓飛揚」所屬之金玉滿堂團體，經理人之一劉吳妹珠的兒子劉業強受訪時說：「『龍鼓飛揚』改配何澤堯出爭遮打盃，是呂健威的意思。」

「由於『金鎗六十』今場避戰，故何澤堯可以策騎『龍鼓飛揚』。」

「上仗馬兒與一些外國頂級馬交手，實力始終有點距離，未能交出成績可以理解。」

「今仗牠的對手換回一批本地馬，以其評分看來，仍有一爭之力。」

「其實『龍鼓飛揚』與上季馬王『時時精綵』近仗的勝負距離，已經越收越窄，我希望牠今仗可以反先。」

「此駒雖未跑過2400米，但我深信此程一定適合牠，因為其口勁已完全收斂，走勢較以往規矩，可跟前亦可留後，我期待牠今仗可交出好表現。」

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