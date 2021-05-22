「金鎗六十」避戰周日（23日）舉行的一級賽遮打盃，放棄成為香港歷來第二匹三冠馬王的機會，提早唞暑。

不過練馬師呂健威於遮打盃仍有一匹「龍鼓飛揚」參戰，絕對有機會在這項被稱為「跑馬王」的一級賽揚威。

呂健威說：「『龍鼓飛揚』今季表現甚佳，勝出兩場賽事。」

「回想此駒加盟時，我們花了不少心機，足足幾個月始能安排出賽，如今有這成績得來不易。」

「令我滿意的是經過大半季出賽，『龍鼓飛揚』目前狀態不單止是好，更是相當勇銳。」

「雖然季中曾擊敗過馬王『時時精綵』，但今次負磅差距比該仗收窄20磅，會是一個考驗。」

「希望這匹灰馬能夠憑銳氣，於今場大賽取得佳績。」

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