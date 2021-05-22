沙田馬場周日（23日）設有11場草地日賽，有兩匹上次落飛馬特別值得捧場。

第二場五班1400米，蘇偉賢馬房「合夥贛勁」上季四戰全部雙位數名次，所以今季迅速降至第五班作賽，並曾在同班場合兩度上名。

「合夥贛勁」上仗出戰四班谷草1200米，臨場是6.3倍，閘前進一步落到4.7倍成為大熱門，跌幅為25%，可惜巴度姍姍來遲，後上只跑第五。

今次「合夥贛勁」回師第五班，即換田泰安兼復戰曾上名的田草1400米，可望借勢打開勝利之門。

第九場三班1400米，方嘉柏馬房「勝賢」前仗由薛恩取得轉倉後首捷。

此駒上仗復爭三班賽，臨場14倍相當好分，但閘前受到大力追捧，最終落到9.7倍，跌幅為30%。

可惜鞍上人蔡明紹當時取位失運，「勝賢」最終影相飲恨屈居亞軍，未能取得連捷。

今仗重配薛恩，人馬互相熟悉，可期重響勝鼓。

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