馬會分階段增加從化馬房數目，上季尾有韋達、賀賢、希斯及呂健威加入從化行列，因此從化兵實力，越來越強大。

今季跑過73次賽事，共有151場由從化兵勝出，證明馬匹在當地受訓，可以收到良好效果。

周日（23日）沙田賽事，又有不少從化兵列陣，當中有兩匹最值得重視。

第四場國際三級賽1200米沙田銀瓶，告東尼馬房「錶之智能」上仗出戰主席短途獎，不敵「福逸」屈居亞軍。

「錶之智能」這場付出不少體力，告東尼賽後安排此駒到從化吸收靈氣，今次續配蔡明紹排4檔，有力重新再入凱旋門。

第五場四班2000米，羅富全馬房「正本開心」，上季曾兩連勝，但今季只跑過一席第二，非常失威。

「正本開心」上仗跑第11名後不久，即運往從化受訓，並在當地試草閘跑第二。

今場潘頓放棄新勝馬希廐「大有心得」，繼續為「正本開心」效力，顯然希望可替牠取得今季首場勝利。

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