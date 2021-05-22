踏入21世紀，論香港的短途霸主，首稱「精英大師」，次稱「蓮華生輝」。

然而，在數百載王朝的周和漢之間，出現過只歷二世的秦；在「精英大師」和「蓮華生輝」兩大王朝之間，也出現過一匹短暫領風騷的短途霸主，名字叫「騏綵」，馬主正是現役馬王「時時精綵」的王明澤！

「騏綵」首兩季各勝出了一場，表現說不上差，卻未嘗展示過具備贏大賽的級數。

但到了第三季，竟來個大爆發，全季四戰獲三冠一亞，囊括香港短途錦標和主席短途獎。在香港短途錦標跑第二的，赫然是一代馬王「精英大師」。當然，那時的「精英大師」，早已漸走下坡。

翌季，「騏綵」的表現依然不錯，但因「蓮華生輝」的崛起，再無法稱王稱霸了。

在香港短途錦標預賽和香港短途錦標，「騏綵」都被「蓮華生輝」甩開兩個餘馬位而屈居亞軍。

到了百週年紀念短途盃，「騏綵」偷襲得手，以短馬頭擊敗「蓮華生輝」。

在主席短途獎，這兩匹馬第四度構成連贏位，贏的又變回「蓮華生輝」。

「騏綵」可說上承「精英大師」而下啟「蓮華生輝」的王朝。可惜其後「騏綵」遠征新加坡，卻落得戰死陣上葬身異鄉的慘淡收場。

撰文：余伯樂

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