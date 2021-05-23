看風水時必須參照地運，地運會隨時間而改變，一般來說陰宅風水可參照先天運「二元八運」，陽宅風水可參照後天運「三元九運」，當中元運開始及完結的年份略有不同。

「二元八運」中下元九運為「離卦」，由2017年已開始先天運，直至2043年，合共27年。

「三元九運」中的下元九運由2024年開始直至2043年，合共20年。

下元九運為「離卦」，其五行屬性為火，美國地運屬金，由於火剋金，代表美國國勢將會大不如前。

2022年起（2022年美加西岸流年為「三碧星非地區」主戰爭、紛爭、主權爭議。

2023年美加西岸流年為「二黑病符地區」主流行性疾病、腹部及腸胃疾病。

2024年美加東岸流年為「五黃災星地區」主天災人禍，與火有關的災禍，流年不吉再配合元運）會發生嚴重的天災人禍、疾病、紛亂、戰爭。

美國國內外鬥爭不斷，會出現四分五裂之象，將會有内戰的危機，國際地位逐漸下降，未能像過往數十年能高速發展。

此外，火剋金，美國以金融業為主導，其金融業亦大不如前，整體經濟發展未如理想。

在內憂外患的情況下，未來20年美國國運及經濟體系逐漸衰落。

今期（23日）幸運數字為5、10。

第七場三班1400米「志在四方」，今季整體表現不俗，一直保持進步，近三仗均有上名。

上仗開閘排大外檔，當日大利貼欄，然而此駒一度在五疊競跑，在蝕形勢的情況下，仍能跑第三。

今仗排6檔換上潘頓，有望增加勝算。

撰文：唐碧霞（洋名Yoki）

唐碧霞師傅是一名堪輿學家、書籍作家、專欄作家及電視節目主持。她從十多歲起便醉心研究玄學命理，並擅長於風水佈局、子平八字、易經占卜、三世書、紫微斗數、面相、掌相、流年運程等，更榮獲「年度傑出風水策劃顧問」大獎。

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