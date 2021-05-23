應屆馬王「時時精綵」（東廐）今季仲未有頭馬見面，但如果今日（23日）成功衛冕遮打盃（一級賽2400米），就會實現三連霸。

翻查資料，香港職業賽馬史上就只得「翠河」喺1991至95年連贏四屆遮打盃。

呢項G1今屆只得八匹參賽馬，但都有唔少騎練追逐紀錄，希望可以喺歷史名冊留芳。

韋達馬房匹話題馬「將王」今次初配巴度，韋達本人曾以騎師身份三勝遮打盃。

若果「將王」今場奪標的話，韋達就會為繼告東尼後，第二位以騎師、練馬師身份捧走遮打盃之人。

「將王」自打吡飲恨後，一直話題多多，今次換走田泰安，轉由巴度操刀。

韋達解釋改用巴度的原因係佢來自法國，歐洲式騎姿同韁繩可能會更夾「將王」呢匹愛爾蘭自購馬。

而且馬兒鍾意喺中前段順走，唔需要過份推騎，搵到節奏後，然後逐漸加速，入直路再全力衝刺，呢種跑法威力最強。

韋達亦話巴度喺歐洲跑慣大長途賽事，佢對發力點同步速智慧有一定掌握力，所以決定將「將王」交畀佢壓陣。

文：林湛穎

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