第六場第四班1600米：「觀世界」今季只跑六次，季內爆大冷贏田草1200米，打後跑幾場表現不過不失。

今場減夠分可跑四班，回配贏馬拍檔薛恩增程跑1600米，上場在三班跑同程後上衝一段，明顯係試馬，今場落四班跑應會有更好把握。

昨日（22日）開飛13倍，5點輕輕落到10倍，現時11倍W，3.7倍位置。

有早飛支持，雖然今場要負頂磅上陣兼排最外檔起步，但以呢匹馬留後跑法嚟講影響不大，睇飛今場有信心落班一擊即中。

「前進」呢匹體弱馬，季內初出贏田草1400米，表現有餘未盡。

可惜其後於晨課發現流鼻血，被迫休息。

前仗在三班跑同程跑入一直第四，表現有進。

今場落番四班再跑同程，重配贏馬拍檔梁家俊上陣，應該又有機會闖進前列。

昨日開飛23倍，5點輕輕落到20倍，現時有18倍W，5倍位置。

早飛雖然唔算好勁，但相信臨場馬匹票數一定會有下調，但無論如何以馬匹實力嚟講，今場佔一席應該冇問題。

「逍遙駒」今季三歲自購新馬，初出跑田草1200米後上第三走光。

上場初跑同程，沿途領放，最後雖然落敗跑第六名，但明顯有試馬味道。

今場繼續原裝配搭跑同程，相信上場已試準，今場應係目標所在。

昨日開飛13倍，5點企住12倍，現時輕輕落到11倍W，4倍位置。

墊底飛到晒位，睇飛今場隨時一擊即中贏馬。

「合夥年代」上場跑同程後上第二走勢悅目，表現出色。

今場原裝配搭繼續報跑同程，相信有上一場經驗之後，今場表現應可更上一層樓。

昨日開飛10倍，5點落到8.8倍，現時7.6倍W，2.2倍位置大熱。

位置飛好勁，只要今日跑道形勢利後上嘅話，今場一定會衝比你睇，要兼顧。

提供：1觀世界、3前進、10逍遙駒、12合夥年代

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