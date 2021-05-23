方嘉柏馬房「勝賢」上仗以鼻位之差不敵「勁力十足」屈居亞軍，結果今午（23日）回配薛恩成功補中而回。

賽後方嘉柏坦言仍未能接受上仗落敗的事實，並讚賞薛恩的工作態度。

方嘉柏說：「今天我的馬房表現出色，我十分開心，皆因每天我和馬房手足都非常努力工作。」

「『勝賢』上場飲恨第二名，我至今都未能接受這個現實，上場牠真是輸得好唔抵，今場終於成功補中。」

「『勝賢』今場在薛恩胯下贏馬補中，我想讚讚騎者，他來港發展初期困難重重，未能獲得實力座騎，成績未算突出。」

「但他不肯放棄，克服各種困難，近期他的成績越來越好，我也替他開心。」

方嘉柏又透露，「時時有餘」在遮打盃十分失運，右前蹄甩蹄鐵，發揮不出應有的水準。」

「牠下個目標將是下季12月的國際賽，屆時會與本港及東瀛大軍一較高下。」

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199