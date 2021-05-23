爭冠勁敵蔡約翰在今午（23日）沙田日馬連中三元，直至下半場方嘉柏終於發動反擊，憑藉「星運明爵」凱旋而歸。

「星運明爵」以往在港上陣22次不勝，不過自從改配田泰安後，馬匹表現猶如脫胎換骨，人馬合作兩戰全勝。

此駒馬主游紹賢今季憑「星運子爵」、「星運明爵」及團體馬「駿爵士」五度揚威凱旋門，可謂馬運亨通。

「星運明爵」馬主游紹賢說：「『星運明爵』今場的贏馬姿態比上場更為輕鬆，可能正如方嘉柏所指，此馬開始開竅，希望牠繼續交出好成績。」

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第二至四名順序為「凌駕」、「快馬飛馳」及「金莊令」。

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