苗廐智利自購馬「勇戰神駒」較早前挑戰香港打吡失敗，只跑獲第三，然而這一匹四歲馬在今日（23日）遮打盃（方廐）終顯身價，練者苗禮德認為「勇戰神駒」是目前香港最優秀的長途馬。

苗禮德說：「我十分開心為『神駒』系余伯贏馬，他多年來不斷投入資金引入良駒，本身又不會賭博，一心一意貢獻本港賽馬， 我可以說，能夠獲得余伯的支持，是一件非常美好的事。

「莫雷拉上場騎完『勇戰神駒』後，對我表示他會揀騎『時時有餘』，不能為前駒主轡，雷神今次揀錯馬，他可能會感到後悔和不開心。」

「『勇戰神駒』來港初期有喘鳴及腳患，經過我悉心照料後，馬兒的健康養回，但操練時要格外小心。

「現時牠將會休息，下季才會上陣，我相信此馬是目前最優秀的長途馬。」

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