這天（23日）在沙田馬場，將有11場草地賽事舉行，頭尾場各有一對重心馬可以捧場。

頭場為季內新馬賽首次跑1200米，至今兩戰皆入Q的「得力寶駒」值得倚重。

此駒連續兩仗跑直路賽皆交出強橫後勁，跑長200米應更利追趕，三甲一席相當穩健。

另一匹值得留意的是苗廐「金牌實力」，牠在首回合上陣後，便一直頻密操練而不戰上次新馬賽。

此駒初出表現不俗，而且埋門加眼罩試大閘走勢不差，有助本身提升名次。

至於尾場三班1200米，減分已多的「弛曜風」有力拼勝。

此駒連仗都能交出甚快末段，今次賽事用A欄作賽，後上馬應較具優勢，可在三甲中佔一席。

「大紅蜂」當然不能放棄，質新當起之輩三戰獲兩冠一亞不失Q。

方嘉柏馬房正值爭冠關鍵時機，這類實力馬必拼無疑，有力贏馬而回。

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