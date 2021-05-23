第11場第三班1200米：「大紅蜂」今季跑咗三次，已取得2W1P，非常出色，今場繼續由雷神策騎，以馬匹上場末段走勢嚟講，今場（23日）面對同場對手，機會依然高一籌。

昨日（22日）開飛1.4倍，5點回上2.1倍，現時1.3倍W，1倍位置大熱。

早飛相當多、相當勁，睇飛好有信心今場可以再下一城，熱就熱啲，但應該都係今場穩膽。

「南莊之歌」表現穩定，今場排到好位起步，相信又係奇兵一路。

昨日開飛17倍，5點輕輕落到13倍，現時20倍W，3.2倍位置。

早飛唔算多，但位置有墊底飛支持，又係沈集成馬房馬匹，一定有鬥志。

「風雨駒」評分減到去比贏馬評分還要低一分，今場賽前有試閘備戰，睇動態應會跑得好。

昨日開飛14倍，5點落到9倍，現時企住14倍W，2.8倍位置。早餐飛到位，隨時博你唔信，現時呢個賠率係非常抵博，係最佳半冷。

「弛曜風」同樣減分已減到七七八八，今場繼續報跑首本路程，對住同場對手應該會有微利。

昨日開飛14倍，5點大幅落到6倍，現時12倍W，2.6倍位置。

估唔到早飛都幾勁，睇飛今場有信心三甲必入。

提供：4大紅蜂、6南莊之歌、2風雨駒、3弛曜風

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