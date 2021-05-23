第十場第四班1400米：「閃耀中華」上場突如其來跑入一席冷位置，走咗光！今場（23日）原裝配搭繼續跑同程，博佢再跑俾你睇。

昨日（22日）開飛11倍，5點回上15倍，現時18倍W，3.9倍位置大熱。

估唔到早飛咁勁，尤其係位置飛，睇飛都幾有信心今場三甲必入。

「縱橫十六」上場有飛後上不及跑第四，走勢悅目，今場安排增程跑1400米，轉用馬房最佳拍檔何澤堯上陣，相信應該會有更接近演出。

昨日開飛20倍，5點落到13倍，現時14倍W，3.6倍位置。有墊底飛支持，睇飛反映有信心今場會啱跑同程，可以俾一票佢。

「勝靈之駒」上場爆冷有說服力，今場原裝配搭繼續跑同程，雖然加咗磅又要排較外檔起步，但以上場贏馬水準嚟講，依然要重視。

昨日開飛6.6倍，5點回上9.6倍，現時9.1倍W，3.4倍位置。有些少早餐飛，呢個尾寶可以追。

「將俠」重配田泰安排番個好位起步，相信又有力闖入前列。

昨日開飛9.6倍，5點企住9.8倍，現時9.7倍W，3.6倍位置。

又係有墊底飛支持，睇今場形勢對呢匹馬應該會好跑。

提供：13閃耀中華、11縱橫十六、4勝靈之駒、5將俠

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