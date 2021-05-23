今午（23日）田草十一場賽事用全闊A跑道作賽，場地掛牌為好至快地，度地儀指數為2.72。

馬會表示，將按計劃在第六場後進行壓地。

睇番最近4月25日同一移欄賽事，後追馬唔算蝕底，尤其早段場次，分別有「勝賢」、「叻叻精彩」及「心中有馬」早段留守較後位置，入直路憑後勁衝贏，全闊跑道不妨秤先靠後勁食糊之馬匹。

今戰列陣馬中，第三場「寶貝兒」四次跑田草A欄獲兩勝兩位未失三甲，後追馬藉跑道形勢之助，仍有可勝之道。

另外，第九場「勝賢」正是於最近一次田草A欄贏馬，亦是全場唯一贏過此移欄之參戰馬，憑出色場地性能，有力再取頭馬。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199