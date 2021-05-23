第二場第五班1400米：「得賞」今季跑咗十幾次只有前仗跑同程上名，馬匹評分已由季初44分減到今場33分。

今場繼續跑1400米突然強配莫雷拉上陣，似乎馬房有意喺季尾幫呢匹馬贏返一場！

昨日開飛4.1倍，5點回上7.6倍，現時5.6倍W，2.1倍位置。

有些少早飛支持但唔算好勁，今次呢個配搭係有啲嘢嘅，要留意臨場賠率走勢，如有飛落要跟進。

「福星高照」今季跑咗十一次，只曾在谷草1650米跑過一席第四名後，其餘全數落第。

評分已由季初52分減到現時34分，評分已經減到過哂龍！

今場繼續報跑田草1400米，轉用梁家俊上陣，賽前操練積極兼有試閘備戰，相信今場應會有好表現。

昨日開飛12倍，5點落到9.2倍，現時8.4倍W，2.7倍位置。

墊底飛算硬淨，睇飛今場有信心會在前列返嚟。

「愛逍遙」今季曾經於四班跑過一席第二之後，其餘上陣表現都乏善足陳！

上場減夠分落五班跑谷草1650米，沿途快放埋門力弱落敗，明顯係想試馬。

今場轉跑田草1400米，季初跑同程曾經有接近表現，相信馬房認為跑此程較有把握，今場配上潘明輝上陣，黑馬一匹。

昨日開飛15倍，5點輕輕落到11倍，現時企住11倍W，3.2倍位置。

有早餐飛到位，睇飛有信心今場會跑得好，相信臨場馬匹票數應該會再稍為下調，但無論如何都會畀一票佢。

「合夥贛勁」今季只跑四次，表現非常穩定，上場轉跑谷草1200米，閘前票如雨下，可惜後上不及只走入一席第五名！

今場回師上名路程田草1400米，改用田泰安上陣。

昨日開飛4.5倍，5點落到3.8倍大熱，現時進一步落到3.1倍W，1.5倍位置大熱。

早飛越賣越勁，睇飛好有信心，完全唔擔心今場要負頂磅兼排外檔起步。只要今日場地利後上嘅話，呢匹馬今場始終係最高。

提供：8得賞、6福星高照、5愛逍遙、1合夥贛勁

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199