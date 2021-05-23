今期（22日）沙田日馬舉行今季首場1200米新馬賽，蔡約翰馬房三歲灰馬「旋風飛影」服役初出。

「旋風飛影」馬主為喜跑團體，經理人陳冠生及成員董滿輝皆是支持蔡約翰多年的忠實馬主，可見練者與幕後合作早有淵源。

「旋風飛影」父系「豪華房車」服役生涯首四戰全勝，另外為2013年薩塞克斯錦標及2014年女皇安妮錦標兩項一級賽盟主。

在港同父馬大多數均擅跑1200米，其中同樣由蔡約翰訓練的「幸運快車」四次角逐同程獲一冠兩季成績，表現不差。

「旋風飛影」母系家族成員包括新晉種馬「勢力硬」（Shalaa），後駒服役時為英國2015年最高評分兩歲賽駒，同年攻下法國莫尼大賽及英國中央公園錦標（均是兩歲馬1200米）雙料一級賽。

「旋風飛影」在從化試過四課草地大閘，近兩課皆輕鬆跑獲季軍，本身進度良好。

這匹法國出生的三歲灰馬賽前準備充足，加上兩線血統皆有充份的1200米路程根據，「旋風飛影」有權打響服役頭炮。

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