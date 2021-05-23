第六場第四班1600米，14駒混戰場合，最後由一對落飛馬「逍遙駒」（羅廐）及「前進」（賀廐）包辦24倍連贏位。

兩駒今場表現可謂飛到馬到，「逍遙駒」與「前進」均一早跟守前食叠糊位，到入直路展開纏鬥，最終由前駒險勝短馬頭位。

「逍遙駒」及「前進」均落飛至6.9倍，後駒獨贏賠率最後更着啡燈。

「逍遙駒」力拼之下出頭，蔡明紹接手後連跑多仗終於取得回報，騎者與練馬師羅富全合作，首度替羅廐馬建功。

羅富全說：「『逍遙駒』上場開始已見好走勢，可惜遇到不利的快步速，只跑得接近。」

「今場步速偏慢，馬兒是均速大步馬，沿途沒有其他馬鬥燒，讓牠走來舒服，才可險勝而回，可算是賺了步速形勢。」

「『逍遙駒』近三戰均排外檔，輸在形勢不利，今仗檔位稍為內移（9檔），順利收復前失。」

第六場單Win及組合獨贏A3分別派69.5元及18.5元，二重彩派507元。

跑獲第三、四名馬匹為「影疾」與「機械戰士」。

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