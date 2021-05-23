今天（23日）舉行遮打盃賽日，共有兩場分級賽，除重頭戲第八場一級賽2400米遮打盃之後，另一場短途三級賽1200米沙田銀瓶安排在第四場上演。

於頭三場賽事已起孖的蔡約翰是此賽日之贏家，蔡廐已連續12年遮打盃日取得頭馬進賬，旗下未敗馬「速遞奇兵」首次挑戰分級賽依然未見阻力，五出五捷，今季與另一匹新星希廐的「佳運財」互相輝映。

「速遞奇兵」今場稍留，入直路末全速推進，結果以0.75馬位力壓韋廐「當家猴王」，1.1倍獨贏大熱奪標。

三歲的「速遞奇兵」出道第五仗已成功挑戰分級賽，與一代傳奇馬王「精英大師」睇齊。

在02至03年馬季，「精英大師」當時亦由第四班起步，四連勝後於第五仗挑戰沙田銀瓶，首度跑級際賽事即得手。

今日跑完四場賽事，蔡約翰三場有馬出，已憑此駒及「旋風飛影」、「神之水滴」連中三元，今季頭馬增至65場，稍為甩開以59Win排第二位的方嘉柏。

蔡約翰說：「『速遞奇兵』是一匹具有天分的良駒，牠今場的對手是高班分子，但牠仍很有膽識去跟馬群走，順利取得在港第五捷。」

「以牠目前的評分，在餘下馬季將沒有合適賽事，我派安排牠歇暑，下季才出賽。」

「此馬的質素優秀，牠自己會進步，我的工作最緊要是不要讓馬兒受傷。」

第四場單Win及組合獨贏A1均派11.5元，二重彩派107元。

跑獲第三、四名馬匹為「顯心星」及「韋小寶」。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199