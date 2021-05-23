今天（23日）賽馬的重頭戲遮打盃（2400米），原本由田泰安騎開的「將王」（韋廐）換上巴度壓陣，前者則接替莫雷拉策騎「勇戰神駒」（苗廐）爭盃。

結果最後勝利落入田泰安之手，「勇戰神駒」力挫雷神座騎「時時有餘」（方廐），贏得這一場季內終極一級賽，田泰安捧盃後暢談感受，很有感觸。

他說：「過去一段時間，我是百感交集，悲是與我情同手足的祖格拉去世，喜是本月中我和太太Xaviere結婚一周年。」

「我真是非常感謝太太一直支持我，如果沒有她的鼓勵，也沒有今天的我，她不斷給予我自信。」

「坦白講，自從我輸了打吡後，心情一直不算太好，幸好有太太有旁激勵我，令我振作奮力去面對一切的挑戰。」

「『勇戰神駒』上場由莫雷拉執韁上陣，由於他決定騎另一匹馬，因此苗禮德聯絡我，我當然樂於策騎此馬。」

「當末段我感到莫雷拉座騎『時時有餘』來勢洶洶時，我心中想着希望今次不要如以往般，常常被雷神反先，我很開心最後能夥拍『勇戰神駒』取勝。」

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