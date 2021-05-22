周日（23日）田草日馬第二場「得賞」上季在五班賽兩捷，明顯係有班利。

季內落回第五班後搏極都未掂，今次一早搵定莫雷拉過檔，埋門仲連續親自快跳三課，強配又操到行，睇嚟好恨贏馬交代，唔捧就蝕底。

「合夥贛勁」場場拉士都爆到一段，卻衝極都係贏唔到。

不過，季內兩戰五班賽都上名，證明本身在第五班有份量。

今趟又減夠分降班跑，末段有機會同前駒鬥衝，呢條單Q熱熱哋都幾穩陣。

第六場「機械戰士」連場後上衝刺都好勁，尤其上場轉倉初出，久休跑一哩仲要沿途走三疊，蝕到咁唔止唔斷，仲追到個平頭亞軍返嚟。

咁嘅走勢喺第四班簡直惡到暈，搵埋莫雷拉壓陣，姚本輝擺明想省招牌。

「觀世界」在第四班跑過三場有一冠一亞，跑三班賽雖名次較後，但亦輸唔遠。

呢場寧願孭重磅都落第四班跑，幕後部署捨難取易，搭前駒玩單Q可以。

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