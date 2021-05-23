本港現役22位練馬師之中，現時有10人達60歲或以上。

以現時65歲為退休年齡計，除非在退休前三季連續在排行榜或獎金榜排前五名，可獲馬會續牌最多五年，否則一概夠鐘就要退休。

因此在未來五年間，香港練馬師人選將會大變，將有一些新升的華人或是來自海外的練者在港開倉從練，而最快退休的將有姚本輝和文家良。

他們生日只差六天，屆時或會有不同的牌照命運。

他倆同於明年達65歲，姚本輝到時7月12日生日，文家良則是7月18日牛一。

來季煞科日有機會是2022年7月13日或7月17日，姚本輝屆時在煞科前已滿65歲，文家良到時則因未屆65歲而或可多練一季。

那麼只是相差幾天，姚本輝是否真的不能多做練馬師一季呢？

這方面要看馬會最終決定，始終當年訂立相關條例時，馬季都沒有跑至7月中才結束。

撰文：關志彬

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