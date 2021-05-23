蔡約翰在今午（23日）沙田日馬派出強陣出擊，結果馬房首兩匹參戰馬「旋風飛影」及「神之水滴」均以初出馬身份高奏凱歌。

「神之水滴」賽前試閘已譽滿欄邊，結果這匹三歲馬在雷神胯下，出閘後展現良好速度，最終一放而返，輕鬆勝出第三場四班1200米，展現超班馬風範。

蔡約翰今季已經有七駒初出即勝，其中「速遞奇兵」、「好眼光」、「勝得威風」、「勇闖」及「神之水滴」均由雷神執韁，另外「龍寶寶」及「旋風飛影」則由史卓豐主轡。

蔡約翰憑藉兩匹質新馬起孖後，今季已累積64場頭馬，領先排名亞席的方嘉柏五Win，在爭奪冠軍練馬師的形勢佔得先機。

第三場單Win及組合獨贏A1分別派18.5及11元，二重彩派46元。

第二至四名順序為「勝利才子、「八騎士」及「南莊精神」。

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