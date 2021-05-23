騎師潘頓剛周三晚（19日）谷草夜賽於頭場勝出「赤馬雄風」（希廐）之後，便因腰背部受傷退出其餘賽事。

經過數日休息，潘頓在今天（23日）的沙田日馬如常上陣，並獲得10匹座騎。

騎者在頭場新馬賽策呂廐「得力寶駒」跑獲第二，緊接出戰第二場第五班1400米，即憑蘇廐「天意」獲勝，取得個人今季第111場頭馬。

潘頓季內曾替同主的「箭意」兩捷，如今加上「天意」，本季已三度為馬主冼雅恩立功。

冼雅恩說：「剛周三谷戰『箭意』原本配潘頓，後來因為他傷患換人落敗，今次『天意』由潘頓跑，賽前潘頓對我表示，騎者的背腰仍有點痛楚，但撐得住可以上陣。」

「『天意』七歲馬表現得很好，多次跑得接近，與潘頓也很合拍。」

練馬師蘇保羅則說：「『天意』七歲馬保養得宜，戰鬥力仍在，在五班始終有利，贏來合理，至於下季牠將轉八歲了，希望牠仍保持得好，繼續有接近的表現。」

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至於跑獲第二至四名為「合夥贛勁」、「福星高照」與「盛勢」。

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