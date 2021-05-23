潘頓在剛周三（19日）谷草夜馬因腰背傷須退下火線，其後馬會在周末（22日）公佈他能夠如常出賽今午（23日）舉行的遮打盃賽馬日。

第一場新馬1200米，潘頓策騎大熱門「得力寶駒」在直路早早透出，本以為能夠連續兩期先拔頭籌之際，冷不提防蔡約翰馬房17倍冷門「旋風飛影」初出一鳴驚人，末段追勢可謂馬如其名，最終擒下前駒一出即勝。

蔡約翰與史卓豐繼「龍寶寶」後再度合作一出即勝馬，至於前者則繼2017年「旺蝦王」後，時隔四年再度揚威新馬賽。

「旋風飛影」馬主喜跑經理人陳冠生說：「『旋風飛影』馬名的由來是源於牠的父系是Toronado（意思是龍捲風），前駒又是灰馬，因而應名。」

「此馬在港試閘走勢理想，賽前我們預計牠具有三甲機會，結果順利取勝，我們一班團體成員當然開心。」

「今場是少馬場合，『旋風飛影』沿途沒有馬壓迫，令牠跑來很舒服。」

「牠今場的贏馬姿態很出色，我們當然希望牠保持進度，順利取勝。」

第一場單Win及組合獨贏A3分別派173.5及74.5元，二重彩派883元。

第二至四名順序為「得力寶駒」、「大將風皇」及「龍來了」。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199