今午（23日）遮打盃賽馬日的上半場賽事，蔡約翰憑藉「旋風飛影」、「神之水滴」及「速遞奇兵」連中三元，練馬師榜領先優勢一度拉開至六場。

不過方嘉柏並無輕言放棄，雖然麾下「時時有餘」在全日戲肉遮打盃屈居亞軍，不過他立即憑「勝賢」駁回勝纜，本身在今期沙田日馬亦梅開二度。

「勝賢」近仗表現準繩，上仗即使回師第三班仍能跑獲亞軍，今戰回配贏馬拍檔薛恩威力提升，最終輕取亞軍「閃得快」兩馬位而回。

此駒首次征服第三班之餘，季內亦已累積三捷，表現大熟大勇。

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第二至四名順序為「閃得快」、「香音」及「開心威龍」。

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