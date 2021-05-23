第五場第四班2000米：「幸運精選」今季表現進步，近四場贏咗三場。

上場增程跑1800米，沿途領放，最終一放到底贏馬，飛到馬到。

今場再增程初跑2000米，如今場又可以單騎領放嘅話，再贏一啲都唔奇。

昨日（22日）開飛10倍，5點企住10倍，現時8.8倍W，2.9倍位置。

隔夜早飛有W飛，冇位置飛。雖然上場應該食得幾飽，但以呢匹馬跑法呢講，沿途可以且留且放嘅跑法有利，所以點都要預佢一票。

「活力得勝」今季跑得比較少，曾在一月贏過馬，雖然打後幾仗表現一般，但以長途馬嚟講，表現已經唔錯。

今場用梁家俊跑田草2000米，過往曾經有跑近嘅紀錄，現時季尾對呢匹慢熱長途馬嚟講係啱時候。

昨日開飛11倍，5點企住12倍，現時9.6倍W，2.9倍位置。

墊底飛幾硬淨，睇飛今場有信心出擊。

「大有心得」呢匹長途馬，上場終於贏谷草2200米，睇馬匹走勢係有餘未盡。

今場重跑田草2000米，前仗跑同程後上第五，走勢悅目。

今場重配薜恩上陣，上一場贏馬之後，相信馬匹狀態會更加出色，今場機會依然高。

昨日開飛10倍，5點企住11倍，現時大幅落到6倍W，2倍位置大熱。

隔夜尾段一注打落重飛支持，睇飛今場有信心連捷。

「天賦威力」上場轉馬房後復出贏同程，馬匹今季跑得比較少，馬匹體力方面，相信比同場任何一匹對手好。

今場繼續報跑同程，改配蔡明紹上陣，威力應該冇減。

昨日開飛10倍，5點輕輕回上12倍，現時企住14倍W，4.2倍位置。

又係有墊底飛到位，以上場贏馬姿態嚟睇，今場一定要繼續支持。

提供：8幸運精選、9活力得勝、4大有心得、10天賦威力

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