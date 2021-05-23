香港現時仍保留了不少昔日英治時期的事物，例如「皇后大道東」、「軒尼詩道」、「德輔道中」甚至「彌敦道」。

其實在馬場，亦有以英女皇命名的女皇盃、女皇銀禧紀念盃及皇太后紀念盃，英女皇更曾在1975及1986年來港入馬場主持女皇盃頒獎禮。

當年英女皇訪港，更有很多女皇頭的硬幣和郵票，現時估值已較面值高出數倍以上；此外每當女皇大壽，亦會有紀念硬幣，今年她95歲生日，硬幣背面是女皇騎馬的英姿，可見她愛馬的形象已深入民心。

英女皇與賽馬的緣份，始於她四歲時收到一匹名為Peggy的小馬作為禮物，從此便一生與馬為伴。

女皇自小便跟着父親到馬場觀賽，後來自己更加成為馬主，即使現時已年逾九旬，仍每天騎馬到花園散步。

直至現在，英女皇仍在世界各地推崇賽馬文化，自己亦因此獲國際馬聯頒發終身成就獎，以表揚她為賽馬運動不遺餘力的付出。

可惜，隨着現時香港「去英化」，本港僅餘的三項盃賽，未來或會因時代轉變而被消失。

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