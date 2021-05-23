賀賢馬房在今期（23日）賽日出馬五匹，較早場次先後有「勝利才子」及「前進」搏失獲亞，至第十場第四班1400米賽事，此廐終獲幸運之神眷照顧，以臨場落飛成次熱門的「虹鴻」勝回一仗。

四歲馬「虹鴻」自轉跑1400米路程後曾兩度獲亞，今仗首度配史卓豐執韁即擦出火花，取得服役生涯首捷，而此駒今仗之勝，同時為騎練近兩季合作以來首響勝鼓。

「虹鴻」直路上與告東尼馬房「將俠」同展衝刺，末段兩駒已帶離其餘對手呈現單打獨鬥之局，各自施展渾身解數之下，最終「虹鴻」險勝馬頭位開齋。

以短距離飲恨的「將俠」馬主為七俠五義團體，成員中包括藝人方力申，此駒季內亦曾於此程報捷。

賀賢賽後說：「『虹鴻』較早前兩次入Q表現出色，牠值得取得頭馬，上仗排檔不利，負於形勢，今仗檔位內移，順利收復前失。」

「『虹鴻』贏完今場後，我會安排牠多跑一場，然後才唞暑，或可能安排牠轉爭谷草賽事。」

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跑獲第三、四名為「二雋」與「閃耀中華」。

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