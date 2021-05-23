莫雷拉在今午（23日）沙田日馬手執三匹不足兩倍的全熱門「神之水滴」、「速遞奇兵」及「大紅蜂」，結果牠們均不負眾望順利凱旋而歸，替騎者在今期賽事連中三元之餘並成為騎師王。

第十一場三班1200米，1.6倍頂頭大熱門「大紅蜂」雖然沿途走四疊蝕位，不過在雷神胯下末段展現強勁衝刺，最終高奏凱歌之餘，並幫助方嘉柏在今期賽事上演帽子戲法。

兩位前列練馬師蔡約翰及方嘉柏在今期賽事同樣連中三元，蔡約翰憑「旋風飛影」、「神之水滴」及「速遞奇兵」先聲奪人，其後方嘉柏憑「星運明爵」、「勝賢」及「大紅蜂」展開回擊，現時兩人分別累積65及62場頭馬，雙方仍然相差三Win。

方嘉柏說：「『大紅蜂』是一匹好馬，我替牠報跑今仗時，看見對手不算太強，賽前已很有信心可取勝。」

「此駒是一匹令人振奮的馬，牠坐擁高質，只要一切順利，來季其表現只會更佳。」

「至於冠軍之爭，我暫不欲多談，謹祝蔡約翰好運。」

第十場單Win及組合獨贏A1均派16元，二重彩派87元。

第二至四名順序為「精彩勇士」、「明欣賞」及「全勝神駒」。

另一方面，華將蔡明紹在第二場因不小心策騎「晴朗拍檔」（時廐），被馬會競賽重事小組判罰於7月1日、4日及7日停賽三天，另加罰款四萬五千元。

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