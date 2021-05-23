今天（23日）沙田賽日上演全季最後一場一級賽遮打盃（2400米），對上兩屆冠軍「時時精綵」（東廐）極力爭取三連霸兼打破今季未勝悶局，可惜七歲馬直路上出頭後，末段已轉趨力弱，抵擋不住對手衝刺，只跑回一席季軍。

「神駒」系以上次在三級賽皇太后紀念盃（2400米）陣容再次挑戰大賽，一對來自南美洲的自購馬「勇戰神駒」（苗廐）與「勇猛神駒」（沈廐）又聯手出擊。

「勇猛神駒」上仗在皇太后盃爆28倍冷Win奪標，今次輪到「勇戰神駒」發難，最後100米殺上脫穎而出，以18倍冷門身份勇奪今季最後G1勝利。

四歲智利馬王「勇戰神駒」在港贏第二Win兼首度攻陷分級賽，鞍上人田泰安包辦第七口孖寶。

第八場單Win及組合獨贏A3分別派181.5元及86.5元，二重彩派499元。

跑獲第二至四名馬匹為「時時有餘」、「時時精綵」與「勇猛神駒」。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199