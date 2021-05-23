今午（23日）在東京競馬場舉行雌馬三冠次關日本橡樹大賽，賽前焦點當屬不敗白毛馬Sodashi增程800米上陣，力爭成為繼去年「謀勇兼備」後，第二匹以不敗馬身份奪得三冠馬后。

然而Sodashi似乎長力不足，加上沿途在鞍上人吉田隼人扣實下，終點前力竭墮退，最終只能跑第八名而回，不敗金身之餘，亦未能打破其父「大洋船」子嗣從未勝出2000米或以上一級賽冠軍的魔咒。

今屆冠軍是杜滿萊座騎Uberleben，這匹阪神兩歲牝馬錦標季軍此前三度屈居於Sodashi之下。

不過今戰初跑2400米卻展現強勁威力，最終力壓另一洋將李慕華座騎Akaitorino Musume凱旋而歸，替杜滿萊繼前年「唯獨愛你」後再度染指這項大賽。

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