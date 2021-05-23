自2019年開始在港策騎的薛恩，今日（23日）首度在同一日賽事中兩勝頭馬。

停賽期滿復出上陣的薛恩，先憑大衛希斯訓練的「大有心得」勝出第五場第四班長途2000米。

這匹三歲希廐馬今仗重投騎者懷抱，取得連捷。

薛恩另一匹頭馬，則來自方嘉柏馬房「勝賢」，於第九場第三班1400米輕鬆以兩馬位之先擊敗對手。

這位曾摘下墨爾本盃冠軍的騎師說：「平心而論，我花的時間較預期更長，才做到這個成績，但能夠在一日內勝出兩場頭馬，很有滿足感。」

「能夠替大衛希斯和方嘉柏贏馬，我也很高興。我在港策騎以來得到他們的大力支持，能替他們勝出頭馬，實在是非常開心。」

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