今午（23日）遮打盃賽馬日成為三歲馬表演舞台，第一場「旋風飛影」、第三場「神之水滴」及第四場「速遞奇兵」揚威三場1200米賽事。

結果三歲馬的強勢延伸至長途賽事，希斯馬房「大有心得」縱使潘頓選騎「正本開心」而回配薛恩，不過威力無損，最終成功連捷而回，勝出第五場四班2000米。

希斯連續三期有頭馬進賬，季內累積27場頭馬，與蘇偉賢及賀賢睇齊。

希斯說：「『大有心得』順利取得連捷，牠將會歇暑，留待下季才出賽。」

「我相信牠仍有進步空間，下季在長途賽當有一番作為。」

當希斯被問及是否潘頓走寶時，希斯笑說：「潘頓沒有可能做所有事都對的，今次是潘頓一早揀騎『正本開心』，分身乏術，才騎不到『大有心得』。」

「薛恩不時幫手為我旗下馬操練，『大有心得』由薛恩做了許多工夫，我很高興他為『大有心得』取得好成績。」

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第二至四名順序為「樂盈盈」、「牛精輝煌」及「活力得勝」。

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